L'intervento. La questione Italia-Albania spiegata bene: il governo ha sanato i paradossi giudiziari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da mesi ormai l’Europa guarda con interesse e favore alle politiche migratorie intraprese dalno, che stanno portando dei risultati concreti sotto il profilo del calo degli sbarchi. Nel 2024 hanno registrato un importante -64% e un aumento dei rimpatri del 20%. Nazioni a trazione non propriamente sovranista, poi, come la Germania del socialdemocratico Scholz, hanno espresso considerazione proprio per il progetto, con cui ilha esternalizzato la gestione dei flussi migratori. Dello stesso avviso ben 15 ministri dell’Interno dei 27 Paesi membri, per non tacere del primo ministro laburista del Regno Unito Starmer, che nella sua visita a Roma ha espresso ammirazione per il modello Meloni.: la decisione del Tribunale di Roma in un tempo record Eb, in questo quadro più che confortante si è materializzata la distopia.