Le trappole nel sorteggio della Juventus in Champions League che tutti avevano sottovalutato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'inaspettata sconfitta casalinga con lo Stoccarda complica il cammino in Champions League della Juventus attesa ora da un calendario più ostico di come appariva al momento del sorteggio. Fanpage.it - Le trappole nel sorteggio della Juventus in Champions League che tutti avevano sottovalutato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'inaspettata sconfitta casalinga con lo Stoccarda complica il cammino inattesa ora da un calendario più ostico di come appariva al momento del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League - prima vittoria per il Milan : ko Juventus e Bologna - I rossoneri superano 3-1 il Club Bruges e trovano la prima vittoria stagione nella massima competizione europea. I bianconeri deludono con lo Stoccarda, sconfitta anche per i rossoblù a Birmingham con l'Aston Villa L'articolo Champions League, ... (Ildifforme.it)

Juventus - si complica la strada verso gli ottavi di Champions : il calendario - L'inatteso ko interno contro lo Stoccarda, con i tedeschi che hanno espugnato con merito l'Allianz Stadium per 0-1, complica il cammino della Juventus in Champions League. I bianconeri, che nelle prime due gare avevano ottenuto altrettante ... (Today.it)

Champions - martedì nero : il Milan vince ma Leao è un caso - la Juventus inspiegabilmente col braccino e il Bologna inconcludente - Non un gran martedì per le italiane impegnate nella terza giornata di Champions. I tre punti li porta a casa solo il Milan, ma senza fugare le perplessità che aleggiano sui rossoneri in questa prima parte di stagione, perde un Bologna ancora una ... (Ilfattoquotidiano.it)