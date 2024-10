Le sfide dell’ospedale Murri. Chirurgia e gastroenterologia sempre più fianco a fianco (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Chirurgia e la gastroenterologia sempre più fianco a fianco all’ospedale Murri, a erogare risposte sempre più complesse. "Dall’inizio di quest’anno, nella nostra Unità operativa complessa abbiamo operato 120 colon di cui 80 per neoplasia e 20 resezioni gastriche con una ventina di resezioni epatiche e 110 colecistectomie", sono i numeri forniti dal direttore della Uoc Chirurgia dell’ospedale Murri di Fermo, Silvio Guerriero, per un reparto che continua a garantire alti standard e una cospicua attività chirurgica che intensifica i rapporti con le Uoc di Oncologia e gastroenterologia sulla scia dell’efficiente multidisciplinarietà. "Dal primo ottobre, poi, nella nostra unità operativa complessa, ha preso servizio Massimiliano Rimini, valente ed esperto chirurgo proveniente dall’ospedale Torrette di Ancona dove si occupava di Chirurgia d’urgenza e Chirurgia di parete". Ilrestodelcarlino.it - Le sfide dell’ospedale Murri. Chirurgia e gastroenterologia sempre più fianco a fianco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lae lapiùall’ospedale, a erogare rispostepiù complesse. "Dall’inizio di quest’anno, nella nostra Unità operativa complessa abbiamo operato 120 colon di cui 80 per neoplasia e 20 resezioni gastriche con una ventina di resezioni epatiche e 110 colecistectomie", sono i numeri forniti dal direttore della Uocdi Fermo, Silvio Guerriero, per un reparto che continua a garantire alti standard e una cospicua attività chirurgica che intensifica i rapporti con le Uoc di Oncologia esulla scia dell’efficiente multidisciplinarietà. "Dal primo ottobre, poi, nella nostra unità operativa complessa, ha preso servizio Massimiliano Rimini, valente ed esperto chirurgo proveniente dall’ospedale Torrette di Ancona dove si occupava did’urgenza edi parete".

Sempre al tuo fianco : anticipazioni dell’ultima puntata del 27 ottobre - Nei precedenti episodi, il personaggio è stato messo alla prova da una serie di eventi che hanno minato la sua salute e la sua relazione con Sara. L’ultima puntata della fiction “Sempre al tuo fianco”, in onda domenica 27 ottobre 2024 su Rai 1, promette un finale avvincente e ricco di emozioni. Questa scelta però non sarà priva di conseguenze, soprattutto alla luce degli ultimi eventi che hanno ... (Velvetmag.it)

Sempre Al Tuo Fianco - Ultima Puntata : Marina In Pericolo Di Vita! - Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Victor decide di affrontare ciò che ha fatto e confessa tutta la verità alle forze dell’ordine. Per fortuna, grazie al coraggio della donna, Marina viene tratta in salvo. Sara si rende conto fin da subito che la situazione è gravissima e decide di intervenire personalmente, insieme ai suoi uomini. (Uominiedonnenews.it)

ASCOLTI TV 20 OTTOBRE 2024 : CALA LA ROSA DELLA VENDETTA (13 - 6%) - SEMPRE AL TUO FIANCO (13 - 2%) - LE IENE (9 - 8%) - FAZIO (8 - 7%+7 - 8%) - DOMENICA IN (17 - 2%+17%) ACCORCIA SU AMICI (23 - 3%) - 27 Dalla Parte degli Animali Saluti – 239 2. 30 TgLa7 – 177 5. 65911 + 911: Lone Star – 593 2. Gruppi R A I24H – 3050 33. 38 Tg Sport – x Tg2 Dossier – 249 1. 58Mine Vaganti – 334 1. 90 La Domenica Sportiva al 90° – 765 4. 48La Rosa della Vendetta – 2476 13. 70 Omnibus News – 88 3. 80 + 189 2. (Bubinoblog)