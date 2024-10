Quifinanza.it - Lavorare in Australia, la guida per chi vuole trasferirsi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Decidere diinpersta diventando il sogno di molti italiani perché tale paese, situato dall’altra parte del mondo, è caratterizzato da città vivaci, spiagge estese e zone interne selvagge. Il percorso da intraprendere per trovare un impiego, però, non è semplice. È infatti richiesto uno specifico visto a seconda delle proprie esigenze personali e in più tale stato ha delle regole di immigrazione molte restrittive. Detto ciò, ecco unasulle opportunità di occupazione e sulle procedure richieste nel caso si cerchi un lavoro. L’ha norme di immigrazione molto restrittive L’, dopo gli Stati Uniti, detiene il primato per le normative di immigrazione più restrittive al mondo.