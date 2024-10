Lagarde: crescenti movimenti sull’oro, Cina ne compra come non mai (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – “Ci sono crescenti movimenti sull’oro, la Cina ne ha acquistato come mai prima d’ora, la Russia lo compra”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante una conversazione all’Atlantic Council a Washington, a margine delle assemblee autunnali di Fmi e Banca mondiale. “E ci sono chiaramente tentativi di spingere altre valute, come il renminbi”, la moneta della Cina. “Dobbiamo stare attenti alle nuove tecnologie e a come difendere le valute e le nostre sovranità e, in ultima analisi, le nostre finanze”, ha detto. L'articolo Lagarde: crescenti movimenti sull’oro, Cina ne compra come non mai proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – “Ci sono, lane ha acquistatomai prima d’ora, la Russia lo”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine, durante una conversazione all’Atlantic Council a Washington, a margine delle assemblee autunnali di Fmi e Banca mondiale. “E ci sono chiaramente tentativi di spingere altre valute,il renminbi”, la moneta della. “Dobbiamo stare attenti alle nuove tecnologie e adifendere le valute e le nostre sovranità e, in ultima analisi, le nostre finanze”, ha detto. L'articolonenon mai proviene da Ildenaro.it.

