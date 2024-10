La maggioranza sui numeri di Francigena: "Azienda presa in fallimento, oggi è autosufficiente" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continua a tenere banco il tema Francigena dopo la pubblicazione dei dati semestrali avvenuta nell'ultimo consiglio comunale. Mentre l'opposizione ha attaccato i numeri di parcheggi e farmacie, dall'altra parte della barricata viene espressa fiducia sull'andamento del piano di risamento della Viterbotoday.it - La maggioranza sui numeri di Francigena: "Azienda presa in fallimento, oggi è autosufficiente" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continua a tenere banco il temadopo la pubblicazione dei dati semestrali avvenuta nell'ultimo consiglio comunale. Mentre l'opposizione ha attaccato idi parcheggi e farmacie, dall'altra parte della barricata viene espressa fiducia sull'andamento del piano di risamento della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sagra del Marrone di Villar Focchiardo: un pranzo speciale al ristorante di Cascina Roland - Cascina Roland è un’antica ed elegante cascina, in origine era una casaforte, recintata da una muratura di oltre mille metri quadrati, lungo l’antica Via Francigena. Al suo interno ospita un centro co ... (lagendanews.com)

Lazio Blue Route, presentato lo studio di fattibilità del Litorale Nord dedicato ai Borghi Marinari - La LAZIO BLUE ROUTE diventa una realtà. Alberto Renzi architetto e progettista della Lazio Blue Route, incaricato dall’Associazione MAR, ha presentato in anteprima lo studio di fattibilità dell’itine ... (terzobinario.it)

EDICOLA EMIGRAZIONE / DA MESSINA A SAN PAOLO DEL BRASILE: IL COLLARE D’ONORE A LIVIA SATULLO - Messina, 18 ott - Alla vigilia del termine della missione a San Paolo del Brasile, nelle funzioni di console aggiunta, la messinese Livia Satullo è stata insignita del Collare d’onore al merito legisl ... (9colonne.it)