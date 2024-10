Iltempo.it - La destra non solo non sfascia ma aggiusta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Può Giorgia Meloni ritenersi soddisfatta a due anni dalla nascita del suo governo? Direi abbastanza, senza eccedere in trionfalismi. Ma quali sono gli elementi concreti su cui appoggiare questo sentimento di pacata soddisfazione? A mio avviso tre, utili per comprendere le oggettive difficoltà di un mestiere maledetto come il «governare». Al primo posto c'è il fatto che nonil governo è al suo posto (in Italia è quasi sempre successo il contrario), ma soprattutto questa condizione non si è accompagnata con un calo dei consensi, anzi la coalizione gode oggi di dati certamente non peggiori di quelli del 2022. E siccome di solito le cose vanno assai diversamente (chiedere informazioni al Primo Ministro inglese, da pochi mesi a Downing Street e già precipitato nei sondaggi), si può ragionevolmente dire che questo è un primo successo.