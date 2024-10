La delusione di Camarda dopo Milan-Brugge: si siede tutto solo in campo e poi va ad abbracciare i genitori (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Camarda sconsolato sul prato di San Siro dopo Milan-Brugge per il gol annullato in Champions dal VAR. Pulisic va ad alzarlo e poi il giovane attaccante rossonero corre ad abbracciare i suoi genitori. Fanpage.it - La delusione di Camarda dopo Milan-Brugge: si siede tutto solo in campo e poi va ad abbracciare i genitori Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francescosconsolato sul prato di San Siroper il gol annullato in Champions dal VAR. Pulisic va ad alzarlo e poi il giovane attaccante rossonero corre adi suoi

Primavera. La Lega svela il calendario. Dopo la sosta il Milan di Camarda - Svelato dalla Lega Serie A anche il programma delle prossime quattro giornate del campionato Primavera 1, dalla quarta alla settima, con l’Empoli che giocherà due partite in casa ed altrettante in trasferta (tutte visibili in diretta sui canali di ... (Sport.quotidiano.net)

Milan senza bomber. Morata dopo la sosta. Camarda coi “grandi“? - Il mercato, o almeno il momento del suono del gong, lo decide Zlatan Ibrahimovic. Ma per il ritorno al successo i tifosi del Milan pretendono una data ben precisa: 24 agosto 2024. Teatro lo Stadio Tardini, avversario il Parma. Nessuno vuole ... (Sport.quotidiano.net)