Gaeta.it - La asl lanciano vasto chieti avvia un programma per la riabilitazione di pazienti con autismo

Nel contesto del potenziamento dei servizi per il supporto aicon, la ASLha dato il via a un nuovodidedicato a coloro che si trovano in lista d'attesa. L'iniziativa, frutto di un impegno significativo da parte della direzione sanitaria, è stata implementata per rispondere a una crescente domanda di servizi specializzati, soprattutto dopo l'esaurimento dei budget disponibili nei centri accreditati. Potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile La ASL ha istituito un'unità operativa di neuropsichiatria infantile a valenza dipartimentale ad Atessa, inaugurata dal direttore generale Thomas Schael due anni fa. Questa struttura ha segnato un passo importante per migliorare l'assistenza aiautistici in attesa di un intervento riabilitativo.