Kinder Bueno stupefacente, la droga nascosta a padre e figlio nelle confezioni dello snack (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al termine degli accertamenti, padre e figlio sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fanpage.it - Kinder Bueno stupefacente, la droga nascosta a padre e figlio nelle confezioni dello snack Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al termine degli accertamenti,sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

