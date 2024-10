Juric: «A Roma c’è una mentalità sbagliata, il mio obiettivo è cambiare tutto» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le parole di Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Tutti i dettagli Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Dinamo Kiev. MENTALITA’ – «Penso che l’ultima partita ho visto una Roma che gioca bene ma adesso non abbiamo mentalità vincente. La mentalità non è da Roma. Calcionews24.com - Juric: «A Roma c’è una mentalità sbagliata, il mio obiettivo è cambiare tutto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le parole di Ivan, allenatore della, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Tutti i dettagli Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Dinamo Kiev. MENTALITA’ – «Penso che l’ultima partita ho visto unache gioca bene ma adesso non abbiamovincente. Lanon è da

