Ilfattoquotidiano.it - Israele all’attacco delle finanze di Hezbollah: “I soldi arrivano dall’Iran”. Il Libano nella lista grigia dell’Antiriciclaggio internazionale

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nelle sue viscere, dicono i servizi, ospiterebbe un caveau con mezzo miliardo di dollari in oro e contanti. Per questo le Israel Defense Forces hanno messo nel mirino l’ospedale Al Sahel, nel sud di Beirut. Lunedì è stato evacuato, da giorni viene fatto visitare ai giornalisti occidentali per smentire le accuse e oggi Tel Aviv ha assicurato: “Non lo colpiremo, ma facciamo appello al governo e alle organizzazioni internazionali affinché sia restituito ai libanesi ciò che gli è stato rubato. Non permetteremo adi usare questo denaro per scopi terroristici”. Sono le risorse finanziarie del Partito di Dio il nuovo obiettivo della guerra diin