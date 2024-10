Inter, Thuram: “Quello che conta è che abbiamo vinto” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “abbiamo giocato una gara difficile contro una squadra forte e siamo felici di questa vittoria fuori casa“. Così l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, che ai microfoni di Amazon Prime Video commenta la vittoria ottenuta contro lo Young Boys, grazie al suo gol che è valso lo 0-1. “Il mio gol più importante? I gol sono sempre importanti, Quello che conta è che l’Inter abbia vinto“. Sull’esultanza: “I nostri tifosi spingevano la vittoria e l’abbiamo ottenuta“. “E’ stata una partita aperta nella quale dovevamo certamente fare meglio, soprattutto in avvio. In Champions League non esistono impegni semplici. Ora ci prendiamo questi tre punti e guardiamo al futuro”. Aggiunge il compagno di squadra Nicolò Barella. “All’inizio abbiamo avuto diverse occasioni per indirizzare la partita, ma le abbiamo fallite. Si tratta comunque di una bellissima vittoria, arrivata su un campo difficile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “giocato una gara difficile contro una squadra forte e siamo felici di questa vittoria fuori casa“. Così l’attaccante dell’Marcus, che ai microfoni di Amazon Prime Video commenta la vittoria ottenuta contro lo Young Boys, grazie al suo gol che è valso lo 0-1. “Il mio gol più importante? I gol sono sempre importanti,cheè che l’abbia“. Sull’esultanza: “I nostri tifosi spingevano la vittoria e l’ottenuta“. “E’ stata una partita aperta nella quale dovevamo certamente fare meglio, soprattutto in avvio. In Champions League non esistono impegni semplici. Ora ci prendiamo questi tre punti e guardiamo al futuro”. Aggiunge il compagno di squadra Nicolò Barella. “All’inizioavuto diverse occasioni per indirizzare la partita, ma lefallite. Si tratta comunque di una bellissima vittoria, arrivata su un campo difficile.

