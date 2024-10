Incidente sull’Aversana: auto sfonda barriere e finisce fuori strada (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Aversana continua a essere scenario di frequenti incidenti stradali. L’ultimo, avvenuto ieri sera, ha visto un’auto uscire di strada dopo aver sfondato le barriere di protezione. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato, causando la distruzione di diversi pali dell’illuminazione pubblica e delle barriere stesse. I soccorsi I soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, come riportato da salernonotizie.it, sono giunti sul posto dopo una lunga attesa. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale per una TAC e altri esami radiologici. L’Incidente ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza della strada provinciale. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Incidente sull’Aversana: auto sfonda barriere e finisce fuori strada Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Aversana continua a essere scenario di frequenti incidentili. L’ultimo, avvenuto ieri sera, ha visto un’uscire didopo averto ledi protezione. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato, causando la distruzione di diversi pali dell’illuminazione pubblica e dellestesse. I soccorsi I soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, come riportato da salernonotizie.it, sono giunti sul posto dopo una lunga attesa. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale per una TAC e altri esami radiologici. L’ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza dellaprovinciale. Segui ZON.IT su Google News.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più sicurezza tra Jesolo e Cavallino : nuove barriere stradali lungo il ponte sul Sile - Da lunedì 7 ottobre inizieranno i lavori per l’installazione di nuove barriere stradali lungo il ponte sul fiume Sile, a cavallo tra i comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Obiettivo ... (Veneziatoday.it)

Umbria - incidente stradale sulla E45 : camion rimane in bilico dopo aver distrutto le barriere di un viadotto - I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuto sulla E45, in direzione sud, nelle vicinanze dello svincolo di Bosco per lo svolgimento delle operazioni di recupero di un autoarticolato trasportante articoli vari che questa mattina, alle ore 10.30 ... (Ternitoday.it)

Autostrada A9 - chiuso per una notte lo svincolo di Como centro per le barriere antirumore - Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le ... (Quicomo.it)