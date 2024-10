Metropolitanmagazine.it - Il curioso caso della cocaina nascosta nella pizza: smembrata una rete criminale di spaccio a Düsseldorf

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un ingrediente segreto decisamente sui generis, quello che figura tra i prodotti di una pizzeria di. I risultati di un’inchiestapolizia tedesca, durata diversi mesi, sono stati resi noti martedì, e sono sorprendenti. L’operazione ha condotto all’arresto di tre persone, accusate di appartenere ad unache spacciavain tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia, nascondendola in una particolare, disponibile nel menù di un localecapitale del Land. A seguito delle indagini, al via da marzo e proseguite fino a pochi giorni fa, il proprietariopizzeria, un cittadino croato di trentasei anni, è finito in manette. L’ispettorato del lavoro aveva rinvenuto tracce dell’alcaloide ispezionando la cucina del ristorante.