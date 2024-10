Ecodibergamo.it - I social sono un mondo dove la morte è esclusa?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non solo semplici piattaforme: imedia si stanno evolvendo in qualcosa di più, anche in “cimiteri virtuali”. Questi spazi digitali, originariamente pensati per connettere le persone e condividere momenti di vita, ora ospitano anche i profili e i ricordi di chi non c’è più. Chatbot e assistenti virtuali simulano dialoghi con i nostri cari scomparsi, con frasi e risposte che sembrano reali, ma che in realtàsolo frutto di algoritmi avanzati.