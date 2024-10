Panorama.it - I giovani decidono come investire guardando Instagram e TikTok

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quasi sette italiani su dieci si affidano al web per le proprie decisioni finanziarie. E i social hanno un ruolo sempre più importante. Risultato? Si moltiplicano le decisioni finanziarie avventate e il rischio di essere vittime di frodischemi Ponzi, piramidali o cryptotruffe. Sta di fatto che il 67% degli intervistati (ultimo rapporto Consob) tra le sue informazioni dal web e nel 36% dei casi dai social, a pari livello di siti o app degli intermediari finanziari. La tendenza a usare i social media per decisioni finanziarie si spiega anche con l'età media degli investitori: il 38% degli italiani inizia ainfatti tra i 18 e i 29 anni, dimostrando che, nonostante la scarsa alfabetizzazione finanziaria degli italiani, la voglia di far crescere il proprio capitale è forte. Quinditra le fonti primarie per decidere dove allocare i propri risparmi.