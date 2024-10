Lanazione.it - Furti di castagne: "Siamo pronti a fare le ronde"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tante, tanti. Sul Monte Amiata, dove si coltiva e si raccoglie la pregiata castagna del Monte Amiata Igp, i produttori castanicoli da qualche giorno stanno pensando di organizzaree rafforzare la loro presenza tra iti di proprietà per arginare il furto di. A denunciarlo è Coldiretti che chiede alle Forze dell’ordine "di intensificare, almeno fino a quando la raccolta non sarà terminata, i controlli sul territorio per scoraggiare le intrusioni da parte di estranei nei terreni e porre un freno ai raid nelle proprietà private. Sono circa 2 mila gli ettari ato da frutto in provincia di Grosseto, tra i 250 e 270 sono iscritti all’Igp". "Diverse aziende associate ci hanno segnalato questo sconcertante fenomeno – spiega Simone Castelli (nella foto), presidente Coldiretti –.