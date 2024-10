Franz Kraler celebra riqualificazione centro storico Bolzano e si trasforma in flagship Cucinelli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La boutique Franz Kraler celebra il progetto di riqualificazione del centro storico di Bolzano e si trasforma in un flagship store Cucinelli che qui presenta in esclusiva fino a fine mese le collezioni autunno/inverno 2024 uomo, donna, fragranze ed eyewear. Il takeover di maison Cucinelli nel negozio dello storico multimarca altoatesino s’inaugura il 24 ottobre Sbircialanotizia.it - Franz Kraler celebra riqualificazione centro storico Bolzano e si trasforma in flagship Cucinelli Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La boutiqueil progetto dideldie siin unstoreche qui presenta in esclusiva fino a fine mese le collezioni autunno/inverno 2024 uomo, donna, fragranze ed eyewear. Il takeover di maisonnel negozio dellomultimarca altoatesino s’inaugura il 24 ottobre

