Ferrovie in Toscana: investimenti da 82 milioni per rinnovo binari e sostituzione scambi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Fs, ha indetto una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l'esecuzione di un programma di interventi di manutenzione sistematica dell'armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale, di cui 82 milioni destinati ad interventi sulla rete ferroviaria della Toscana. La procedura rientra nel più ampio piano di investimenti di Rfi per attività di manutenzione finalizzate a innalzare gli standard di affidabilità della rete. L'Accordo Quadro ha una durata di tre anni. Gli interventi saranno diffusi su tutto il territorio regionale e consisteranno nel rinnovo di binari, traverse e massicciate oltre alla sostituzione degli scambi.

