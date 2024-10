Ferrara capitale del ’Ciclismo lento’: "In bici gustandosi cibo e attrazioni" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Beati gli ultimi che la vita sanno goder", è questo lo slogan del Festival del Ciclista Lento, che per l’ottavo anno sta per mostrare a tutti la bellezza di questa filosofia, attirando a Ferrara, da venerdì a domenica, chi ama pedalare senza fretta, gustandosi panorama, cultura ma anche le bontà gastronomiche. Un evento di grande successo nato dalla genialità di Guido Foddis, facendo diventare Ferrara, non solo città della bicicletta ma anche capitale della lentezza. Ospite di quest’anno, un big delle due ruote: Silvio Martinello. "Quest’anno tratteremo il tema dell’inclusione, lo faremo divertendoci e non con i soliti eventi ingessati e parlando dei benefici della bici sul parkinson – inizia Foddis –. Sport.quotidiano.net - Ferrara capitale del ’Ciclismo lento’: "In bici gustandosi cibo e attrazioni" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Beati gli ultimi che la vita sanno goder", è questo lo slogan del Festival del Ciclista Lento, che per l’ottavo anno sta per mostrare a tutti la bellezza di questa filosofia, attirando a, da venerdì a domenica, chi ama pedalare senza fretta,panorama, cultura ma anche le bontà gastronomiche. Un evento di grande successo nato dalla genialità di Guido Foddis, facendo diventare, non solo città dellacletta ma anchedella lentezza. Ospite di quest’anno, un big delle due ruote: Silvio Martinello. "Quest’anno tratteremo il tema dell’inclusione, lo faremo divertendoci e non con i soliti eventi ingessati e parlando dei benefici dellasul parkinson – inizia Foddis –.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferrara capitale del cinema d’autore - di Loredana Del Ninno Ferrara per una settimana capitale del cinema. La città estense ospita fino a domani la nona edizione del Ferrara Film Festival, che ha visto succedersi oltre sessanta eventi in otto giorni. Il regista Abel Ferrara e l’ex ... (Quotidiano.net)

'Film Festival' : Ferrara capitale del cinema per otto giorni con vip - film e cortometraggi - Da sabato 21 a sabato 28 torna con la sua nona edizione il 'Ferrara Film Festival'. La rassegna cinematografica, creata dalla geniale intuizione del ferrarese Massimiliano Stroscio in arte Maximilian Law, negli anni ha saputo ritagliarsi ... (Ferraratoday.it)

Ferrara capitale del doppiaggio cantato - al via la seconda edizione degli 'Awards' - Si svolgerà in occasione del Musicfilm Festival di Ferrara (previsto dal 23 al 30 novembre), la seconda edizione del premio dedicato al doppiaggio cantato, attualmente unico in Emilia Romagna e in Italia. Per la prima volta vede la direzione ... (Ferraratoday.it)