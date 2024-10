Liberoquotidiano.it - "Ehi". Storace si ferma e sbrana Tabacci: "Rispetta invece di sorridere!", gelo da Floris | Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Voglio rispondere garbatamente a. La commistione tra potere c'è da tempo, anzi c'è il tentativo di supremazia di un potere sull'altro. Io lo vedo nel processo Salvini quando". Francescoha appena preso la parola a DiMartedì, su La7, la regia di Giovannilo inquadra ma accade qualcosa dall'altra parte dello studio, dove siedono Elisabetta Piccolotti, Alessandro Di Battista e Bruno. Esi interromper per rimbrottare uno di loro. "Ehi, non posso pronunciare la parola Salvini?". La regia va su, che si fissa le scarpe scuotendo la testa. Mentre la Piccolotti protesta: "Sono stata in silenzio, ho fatto cenno che vorrei rispondere". "Quando Matteo Salvini rischia 6 anni di carcere, edovresti essere sensibile su questo, per aver fatto quello che stava scritto nel programma elettorale".