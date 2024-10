Quotidiano.net - Due anni di governo. Meloni: "Risultati record". Giustizia e flat tax le sfide

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilspegne due candeline e per la premier è ora di un primo bilancio pubblicato sui social. La presidente del Consiglio, giacca grigio-verde e camicetta rosa, parla davanti a uno sfondo blu. "Esattamente duefa prestavo giuramento. Se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata, ma penso anche – fa notare la leader di FdI – che sono soddisfatta deie dei traguardi che abbiamo raggiunto per l’Italia. E sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare". Ma più che le, la premier sottolinea gli obiettivi che il suoha centrato. "Abbiamo restituito all’Italia una nuova centralità sulla scena internazionale. Abbiamo raggiunto tantistorici: mai così tanti posti di lavoro stabile, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, mai così tante donne che lavorano.