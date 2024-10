Notizie.com - Diego Armando Maradona Jr, nuovo step nella carriera in panchina: il figlio del Pibe vola in Spagna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Jr, dopo averci provato come calciatore (senza grandi risultati) ci prova come allenatore ein: ecco cosa farà.Junior è pronto a scrivere uncapitolo della sua, questa volta non sul campo ma dalla. L’UD Ibarra, club spagnolo con sede ad Arona, nel sud di Tenerife, alle Isole Canarie, ha annunciato con entusiasmo l’arrivo deldel leggendariode Oro comeallenatore della squadra. Questo incarico rappresenta una svolta significativa perJr che si appresta a guidare la formazione attualmente quattordicesima in classifica nel gruppo 12 della Tercera RFEF, la quinta divisione del calcio spagnolo.Junior durante una delle sue apparizioni tv – Screenshot Mediaset – notizie.