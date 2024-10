Dazn è stata diffidata per il blocco di Google drive di Piracy Shield (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Autorità garante delle comunicazioni mette nel mirino la piattaforma per le segnalazioni sbagliate. Secondo fonti di Wired, non sarebbe la prima volta Wired.it - Dazn è stata diffidata per il blocco di Google drive di Piracy Shield Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Autorità garante delle comunicazioni mette nel mirino la piattaforma per le segnalazioni sbagliate. Secondo fonti di Wired, non sarebbe la prima volta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bundesliga, dopo lo scontro con DAZN riparte la vendita dei diritti tv - Riparte la vendita dei diritti televisivi in Germania, dopo lo causa della piattaforma di sport in streaming: l’obiettivo è assegnare i diritti dal 2025 al 2029. (calcioefinanza.it)

DAZN - Buscaglia: "Il Napoli ha trovato il modo di crearsi l'episodio, ha vinto da squadra" - Ricky Buscaglia, telecronista DAZN, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Ieri ci sono stati tanti meriti dell'Empoli che se continua così mette in difficoltà in m ... (napolimagazine.com)

DAZN - Napoli, Di Lorenzo: "Sono arrivati ragazzi forti che danno un bel contributo alla squadra" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "E' sempre bello tornare qua, è un po ... (napolimagazine.com)