Cosa hai trovato nell’HERO 88 max | scopri se è WIN or LOSE

L'evento SBC HERO 88 MAX in FC 25 ha catturato l'attenzione degli appassionati del gioco, promettendo l'opportunità di ottenere giocatori iconici del passato con valutazione massima di 88. Ma quali sono realmente i risultati di questa sfida? In questo articolo, analizzeremo i giocatori ottenuti attraverso l'SBC, classificandoli in due categorie: WIN e LOSE. scopriremo quali calciatori portano un vero vantaggio agli utenti e quali, invece, si sono rivelati deludenti, influenzando così le decisioni strategiche per le future scelte di squadra.

