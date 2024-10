Anteprima24.it - Consiglio d’Europa, Mastella: “Sentenza del Consiglio d’Europa stravagante”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “La pronuncia delè veramente. E francamente irricevibile. Le forze dell’ordine italiane non possono essere messe alla berlina, né tacciate di razzismo: le istituzioni debbono respingere qualsiasi tentativo di delegittimazione di chi tutela la sicurezza delle persone”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e componente dell’esecutivo nazionale dell’Anci Clemente. “Noi Sindaci che ogni giorno lavoriamo concretamente a sconfiggere le molteplici forme di illegalità che si insinuano sui territori in dimensioni diverse, conosciamo bene l’ampiezza dello sforzo che compiono le forze dell’ordine e la sincera abnegazione con la quale si spendono, a prescindere ovviamente da ogni implicazione di razza ed etnia.