Ilfattoquotidiano.it - Concordato preventivo, corto circuito in maggioranza: Leo (FdI) conferma la scadenza del 31 ottobre, Gusmeroli (Lega) apre al rinvio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sala stampa della Camera dei deputati. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo, invitato dalle sigle sindacali dei commercialisti Anc, Andoc, Fiddoc e Unico a un convegno su problemi e ostacoli sul percorso delbiennale tra fisco e partite Iva, manda un videomessaggio in cui ribadisce ancora una volta il no alla richiesta di proroga del termine per aderire alla misura che ha fortemente voluto. “Tenevo a dirvi, sia da parte mia che da parte del ministro Giancarlo Giorgetti, che siamo ben consapevoli delle difficoltà“, assicura l’esponente di FdI, “ma ci diventa impossibile, non per cattiva volontà nostra, aderire alla vostra richiesta di differire il termine”. Perché “dobbiamo avere dati certi entro il 31, anche per poter effettuare un’operazione difficileta alla riduzione della pressione fiscale”.