Come cambia il tabellone di Berrettini a Vienna con l’eliminazione di Paul L’occasione c’è ma prima Tiafoe…

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è aperto uno squarcio dimolto interessante per Matteoal torneo ATP 500 di, doposubita dallo statunitense Tommyper mano del connazionale Brandon Nakashima. L’uscita del numero 12 del mondo dall’evento in corso di svolgimento sul cemento della capitale austriaca consente al tennista italiano di avere più speranze di farsi strada e di avanzare nella competizione, ma gli ostacoli non mancheranno. Si è creata una bella occasione per il finalista di Wimbledon 2021, ma Matteodovrà passare dalle grinfie di Frances Tiafoe. L’ottavo di finale in programma questa sera appare ostico per il romano, che dovrà dare il massimo per avere la meglio contro il numero 15 del mondo: 1-1 nei precedenti, l’azzurro si impose nel 2018 a Roma mentre l’americano ha avuto la meglio un paio di anni fa a Cincinnati.