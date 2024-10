Blogtivvu.com - “Chi ho scelto tra Lorenzo e Javier”, Shaila Gatta non può mentire: sacco vuotato, la decisione – VIDEO

Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Appena entrata nella casa del Gran Hermano,ha già catturato l’attenzione con confessioni personali e legami complicati. Dopo un vivace momento in cucina con, la ballerina si è confidata con una gieffina per aprirsi su un tema che l’ha segnata: il rapporto conMartinez. Laha rivelato di essere stata L'articolo “Chi hotra”,non può, laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.