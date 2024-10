Oasport.it - Chi é Sara Scalia: una nuova ‘paisà’ per l’Italia di basket femminile

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)di pallacanestroha già annunciato le convocazioni per la tornata delle qualificazioni europee di inizio novembre. Un appuntamento ai limiti del superfluo, poiché le azzurre sono già qualificate essendo uno dei paesi ospitanti, ma le partite contro Cechia e Germania serviranno anche per mettere a punto il nuovo assetto azzurro, che comprenderà a roster anche la. Classe 2001, il nuovo innesto della MagnoliaCampobasso si sta già imponendo come una delle migliori giocatrici del nostro campionato: nelle prime quattro partite in serie A1 ha una media di 18,2 punti ad allacciata di scarpe con il 46% da tre punti su quasi dieci conclusioni di media. Numeri da vera e propria specialista, come dimostrato anche nella sua carriera universitaria.