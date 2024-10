Cade da un treno Stellantis: operaio con costole fratturate, il sindacato denuncia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chieti - Un operaio della Autotrade & Logistics è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un vagone ferroviario durante le operazioni di carico nel piazzale dello stabilimento Stellantis. L'incidente, avvenuto mentre il lavoratore posizionava un furgone, ha portato alla frattura di tre costole. Il sindacato Usb Lavoro Privato di Chieti ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza delle operazioni in corso, sottolineando che l'episodio è solo l'ultimo di una serie di eventi preoccupanti. Secondo il sindacato, “non è un caso” ciò che è accaduto, evidenziando come molti vagoni siano privi di protezione laterale. Questo costringe gli operatori a lavorare in spazi ristretti, aumentando il rischio di cadute. Abruzzo24ore.tv - Cade da un treno Stellantis: operaio con costole fratturate, il sindacato denuncia Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chieti - Undella Autotrade & Logistics è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un vagone ferroviario durante le operazioni di carico nel piazzale dello stabilimento. L'incidente, avvenuto mentre il lavoratore posizionava un furgone, ha portato alla frattura di tre. IlUsb Lavoro Privato di Chieti ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza delle operazioni in corso, sottolineando che l'episodio è solo l'ultimo di una serie di eventi preoccupanti. Secondo il, “non è un caso” ciò che è accaduto, evidenziando come molti vagoni siano privi di protezione laterale. Questo costringe gli operatori a lavorare in spazi ristretti, aumentando il rischio di cadute.

