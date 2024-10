Brics: Antonio Guterres arrivato a Kazan (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mosca, 23 ott. (Adnkronos) - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato a Kazan, nella regione russa del Volga, per partecipare al vertice Brics. Ad annunciarlo il servizio stampa del Consiglio di Stato della regione del Tatarstan, citato dalla Tass. Guterres - informa il comunicato - è stato accolto all'aeroporto internazionale di Kazan da Farid Mukhametshin, presidente del Consiglio di Stato della Repubblica del Tatarstan. Il 16mo vertice dei Brics, iniziato ieri, proseguirà fino a domani. Fondato nel 2006 da Brasile, Russia, India e Cina, il Brics si è allargato nel 2011 al Sudafrica. Il 1° gennaio 2024, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono diventati membri a pieno titolo. Liberoquotidiano.it - Brics: Antonio Guterres arrivato a Kazan Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mosca, 23 ott. (Adnkronos) - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, nella regione russa del Volga, per partecipare al vertice. Ad annunciarlo il servizio stampa del Consiglio di Stato della regione del Tatarstan, citato dalla Tass.- informa il comunicato - è stato accolto all'aeroporto internazionale dida Farid Mukhametshin, presidente del Consiglio di Stato della Repubblica del Tatarstan. Il 16mo vertice dei, iniziato ieri, proseguirà fino a domani. Fondato nel 2006 da Brasile, Russia, India e Cina, ilsi è allargato nel 2011 al Sudafrica. Il 1° gennaio 2024, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono diventati membri a pieno titolo.

