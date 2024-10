Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Col governo Meloni tra aborto e fine vita stiamo arrivando alla morale di Stato. Ma decide Gasparri come devo morire io?”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Manovra economica del? Vorrei dire a tutti questi qui che se si tratta di alleggerire il carico familiare per chi ha dei figli, io sono d’accordo, anche se non è questo che risolve la natalità, perché la natalità si risolve dando un lavoro serio ai giovani. Se però questo significherà che le tasse aumentano per chi i figli non ce li ha, non sono mica d’accordo, perché significa che abbiamo anche unche vuole venirci a dire cosa dobbiamo fare noi“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigicommenta il sistema di detrazioni fiscali ideato dal, a svantaggio di single e di famiglie senza figli. “Intendiamoci bene – continua l’ex ministro – perché un conto è abbassare le tasse per chi ha i figli, un conto è alzarle per chi non ce li ha.