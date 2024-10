Sport.quotidiano.net - Basket serie D. Seconda di fila per la Benedetto ’64 con Baricella

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il successo di venerdì su Voltone, il tour de force della1964 in Divisione Regionale 1 continua con un’altra prestazione dura e solida in casa di Bianconeriba. I biancorossi vincono in un campo ostico grazie ad uno strappo fondamentale nel secondo quarto in cui l’attacco ha fatto la voce grossa e ha aumentato i giri del motore. Sopra di 12 all’intervallo i locali non demordono e si riportano più volte a pochi punti di distacco dai biancorossi che però costruiscono bene e producono tanto nell’ultimo quarto con tre triple che creano il solco finale fino al 79-61 conclusivo. Vittoria numero 3 del campionato, laconsecutiva per i biancorossi, che ancora una volta danno segnali di grande coesione di gruppo e di voglia di giocare insieme.