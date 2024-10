ATP di Vienna Berrettini-Tiafoe | oggi in campo dalle 18 per gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Dopo aver battuto in due set l’ungherese Fucsovics , Matteotorna inmercoledì 23 ottobre a. L’azzurro sfiderà Francesper un incontro valevole come ottavo didel prestigioso ATP 500 della capitale austriaca. La sfida tra i due non inizierà prima delle 18 e sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Tennis per gli abbonati e in diretta streaming su Sky Go e Now TV. (Fonte Adnkronos) Foto Sposito/FITP da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.