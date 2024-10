ASCOLTI TV 22 OTTOBRE 2024 | LE LACRIME DI AFFARI TUOI OLTRE IL 26% TEMPTATION ISLAND 207% MIKE 156% GRUBER SFIORA IL 9%

ASCOLTI TV 22 OTTOBRE 2024: LE LACRIME DI AFFARI TUOI OLTRE IL 26%, TEMPTATION ISLAND (20,7%), MIKE (15,6%), GRUBER SFIORA IL 9% (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ASCOLTI TV 22 OTTOBRE 2024 • Martedì • Gli ASCOLTI tv del 22 OTTOBRE 2024 con le ultime puntate di TEMPTATION ISLAND e MIKE. Parte il Boss in Incognito. Ecco tutti i dati. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – 442 11.67 Tg1 – 958 19.69 UnoMattina – 849 18.50 Storie Italiane – 750 18.10Storie Italiane – 822 16.50 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1660 17.40 Tg1 + Economia – 2981 24.73 + 2306 19.28 La Volta Buona – 1400 12.45Tg1 Speciale – 723 8.26 Il Paradiso delle Signore – 1510 18.59 Tg1 – 1420 17.32 Pres. La Vita in Diretta – 1576 19.38 La Vita in Diretta – 1968 20.51 Reazione a Catena – 2438 18.28 Reazione a Catena – 3507 20.83 Tg1 – 4436 22.87 Cinque Minuti + AFFARI TUOI – 4552 22.58 + 5578 26.13MIKE – 2840 15.60 Porta a Porta – 555 7.09 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 879 19.10 Mattino 5 News – 786 19. Bubinoblog - ASCOLTI TV 22 OTTOBRE 2024: LE LACRIME DI AFFARI TUOI OLTRE IL 26%, TEMPTATION ISLAND (20,7%), MIKE (15,6%), GRUBER SFIORA IL 9% Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 23 ottobre 2024)TV 22• Martedì • Glitv del 22con le ultime puntate di. Parte il Boss in Incognito. Ecco tutti i dati. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – 442 11.67 Tg1 – 958 19.69 UnoMattina – 849 18.50 Storie Italiane – 750 18.10Storie Italiane – 822 16.50 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1660 17.40 Tg1 + Economia – 2981 24.73 + 2306 19.28 La Volta Buona – 1400 12.45Tg1 Speciale – 723 8.26 Il Paradiso delle Signore – 1510 18.59 Tg1 – 1420 17.32 Pres. La Vita in Diretta – 1576 19.38 La Vita in Diretta – 1968 20.51 Reazione a Catena – 2438 18.28 Reazione a Catena – 3507 20.83 Tg1 – 4436 22.87 Cinque Minuti +– 4552 22.58 + 5578 26.13– 2840 15.60 Porta a Porta – 555 7.09 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 879 19.10 Mattino 5 News – 786 19.

