Ilfattoquotidiano.it - Antimafia, il centrodestra presenta la norma sui conflitti d’interesse in Commissione. Ecco cosa prevede per i casi De Raho e Scarpinato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono quattro articoli, meno di venti righe in totale. Ilhato la sua proposta di legge per escludere dai lavori dellai parlamentari che si trovano in condizioni d’incompatibilità. Una mossa annunciata dalla presidente Chiara Colosimo nelle scorse settimane, che l’opposizione considera un escamotage per colpire Robertoe Federico Cafiero De, i due ex magistrati eletti in Parlamento dal Movimento 5 stelle. La pdl è statata alla Camera e porta le firme dei deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Pietro Pittalis, di Riccardo De Corato di Fdi, di Pino Bicchielli di Noi Moderati, di Gianpiero Zinzi della Lega e di Francesco Gallo, eletto dalla lista di Cateno De Luca.