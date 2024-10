Andrea Giambruno ospite della prima puntata di Belve (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I fuorionda di Striscia la Notizia gli sono costati il posto da conduttore di Diario Del Giorno e hanno decretato la fine della sua relazione con la Premier Giorgia Meloni. Adesso, dopo un anno di silenzio, è arrivato il momento per Andrea Giambruno di dare la sua versione dei fatti. Il giornalista Mediaset è tra i protagonisti della prima puntata dell’undicesima edizione di Belve, in onda su Rai2 – in prima serata – martedì 19 novembre 2024.La presenza di Giambruno nel programma è stata anticipata da Dagospia. L’ex first gentleman è dunque pronto a sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani. L’ospitata sarà l’occasione per chiarire anche la sua posizione con i vertici Mediaset, che hanno deciso di non farlo più apparire in video – pur facendogli curare il coordinamento redazionale – dopo lo scandalo dei “fuorionda hot” trasmessi dal tg satirico. Davidemaggio.it - Andrea Giambruno ospite della prima puntata di Belve Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I fuorionda di Striscia la Notizia gli sono costati il posto da conduttore di Diario Del Giorno e hanno decretato la finesua relazione con la Premier Giorgia Meloni. Adesso, dopo un anno di silenzio, è arrivato il momento perdi dare la sua versione dei fatti. Il giornalista Mediaset è tra i protagonistidell’undicesima edizione di, in onda su Rai2 – inserata – martedì 19 novembre 2024.La presenza dinel programma è stata anticipata da Dagospia. L’ex first gentleman è dunque pronto a sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani. L’ospitata sarà l’occasione per chiarire anche la sua posizione con i vertici Mediaset, che hanno deciso di non farlo più apparire in video – pur facendogli curare il coordinamento redazionale – dopo lo scandalo dei “fuorionda hot” trasmessi dal tg satirico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Belve torna su Rai2 : “Andrea Giambruno primo ospite” - quando inizia il programma di Francesca Fagnani - Belve sta per tornare in onda con nuove graffianti interviste. Francesca Fagnani starebbe preparando la nuova edizione del programma che, stando a quanto rivela Dagospia, dovrebbe iniziare martedì 19 novembre 2024. Il primo ospite, si legge, sarĂ Andrea Giambruno.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Andrea Giambruno a Belve : l’ex di Giorgia Meloni è il primo ospite di Francesca Fagnani - L'ex compagno di Giorgia Meloni sarà , infatti, il primo ospite di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve, che inizierà martedì 19 novembre. Andrea Giambruno torna davanti alle telecamere, ma non per condurre un programma televisivo, come ha chiesto di recente a Mediaset. Controversie e Polemiche Circa un anno fa, Giambruno si era ritrovato al centro di polemiche a causa di alcuni controversi fuorionda trasmessi durante Striscia la Notizia. (Movieplayer.it)

Andrea Giambruno torna in tv : dove sarà ospite - Leggi anche: Lo sfogo della Berlinguer fa discutere: «Se fossi in Rai…» Dopo i famosi fuori onda, la Meloni, sua compagna con cui ha avuto anche una figlia, annunciò la separazione dal giornalista che venne messo dietro le quinte delle trasmissioni Mediaset. Nei giorni scorsi Dagospia ha rivelato l’aut aut di Andrea Giambruno: “O torno in video o mi licenzio da Mediaset”. (361magazine.com)