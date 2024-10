Altro compro oro preso di mira: polizia sulle tracce di una banda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MESAGNE - Prima l'irruzione nel negozio, poi la corsa contro il tempo per arraffare quanti più monili e banconote possibili. Infine, la fuga con la polizia alle calcagna. È quanto accaduto intorno alle ore 4 di questa mattina, mercoledì 23 ottobre, in un "compro oro" in piazza Vittorio Emanuele Brindisireport.it - Altro compro oro preso di mira: polizia sulle tracce di una banda Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MESAGNE - Prima l'irruzione nel negozio, poi la corsa contro il tempo per arraffare quanti più monili e banconote possibili. Infine, la fuga con laalle calcagna. È quanto accaduto intorno alle ore 4 di questa mattina, mercoledì 23 ottobre, in un "oro" in piazza Vittorio Emanuele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra due mezzi in provincia di Latina : uno si ribalta. Gli occupanti scendono e aggrediscono l’altro automobilista - salvato dalla Polizia - Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, si è verificato un incidente stradale ad Aprilia, nei pressi dell’incrocio tra via Salinello e via Vomano, a pochi metri dalla Pontina. Un furgone, che trasportava un gruppo di persone appartenenti a una ... (Dayitalianews.com)

Firenze : getta la droga dentro l’auto della polizia - mentre un altro aggredisce gli agenti. Denunciati due giovani a Rifredi - Sorpreso accovacciato dietro ad un muretto in via Caccini da due agenti della Polizia di Stato, che stavano pattugliando il quartiere di Rifredi, ha finito per attirare la loro attenzione; protagonista della vicenda, avvenuta ieri sera, 24 ... (Firenzepost.it)

Uno minaccia di incendiare il comando della Polizia Locale - l'altro è un parcheggiatore abusivo : denunciati - Due persone sono state denunciate nei giorni scorsi dalla Polizia Locale: in un caso per i reati di minaccia e procurato allarme, nell’altro per l’esercizio recidivo dell’attività di parcheggiatore abusivo. Un giovane già noto alle forze ... (Ilpiacenza.it)