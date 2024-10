Allarme bomba a Birmingham: paura per i tifosi rossoblu (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY paura per i supporter del Bologna, di ritorno dall'incontro di Champions League con l'Aston Villa, dopo l'evacuazione dell'aeroporto di Birmignam alle 14.30 circa di oggi, ora italiana, Tutti i voli sono stati sospesi a seguito della Bolognatoday.it - Allarme bomba a Birmingham: paura per i tifosi rossoblu Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYper i supporter del Bologna, di ritorno dall'incontro di Champions League con l'Aston Villa, dopo l'evacuazione dell'aeroporto di Birmignam alle 14.30 circa di oggi, ora italiana, Tutti i voli sono stati sospesi a seguito della

