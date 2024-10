Lanotiziagiornale.it - Alla Sanità solo briciole: il 20 novembre scioperano medici e infermieri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Che le rassicurazioni del Mef sui soldi stanziati per il prossimo anno per lafossero fci è facilmente dimostrabile. Così come pura propaganda risuonano le parole della premier Giorgia Meloni sugli investimenti record nella storia d’Italia per il settore. Non è vero chela Manovra destina per il 2025 2,3 miliardi, come recitava il Mef, ma appena 1, 3 miliardi. A due si arriva sommando le risorse stanziate da precedenti provvedimenti. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard “è incrementato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025, 5.078 milioni di euro per l’anno 2026, 5.780 milioni di euro per l’anno 2027, 6.663 milioni di euro per l’anno 2028, 7.725 milioni per l’anno 2029 e 8.898 milioni annui a decorrere dall’anno 2030”, recita il testo della legge di Bilancio.