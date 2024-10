Alice Campello, gli auguri di compleanno per Alvaro Morata: il gesto inaspettato e la risposta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La fine della relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è ancora sotto gli occhi attenti dei riflettori. Il matrimonio tra i due è finito, ma l’affetto è ancora molto forte. Lo ha confermato Alice Campello proprio il giorno del compleanno del calciatore. Un gesto che ha messo la fine della loro relazione in discussione. Alvaro Morata compie oggi, 23 ottobre, 32 anni. È il primo compleanno del calciatore spagnolo dopo l’annuncio doloroso della separazione con l’influencer Alice Campello. Nonostante i due abbiano deciso di porre fine al loro matrimonio, non hanno chiuso del tutto i rapporti. Anche perché a unire Alice e Alvaro c’è l’amore di quattro figli. E proprio per l’amore dei piccoli di casa, Alice ha condiviso su Instagram una foto di Alvaro in versione papà, mentre abbraccia i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La fine della relazione traè ancora sotto gli occhi attenti dei riflettori. Il matrimonio tra i due è finito, ma l’affetto è ancora molto forte. Lo ha confermatoproprio il giorno deldel calciatore. Unche ha messo la fine della loro relazione in discussione.compie oggi, 23 ottobre, 32 anni. È il primodel calciatore spagnolo dopo l’annuncio doloroso della separazione con l’influencer. Nonostante i due abbiano deciso di porre fine al loro matrimonio, non hanno chiuso del tutto i rapporti. Anche perché a unirec’è l’amore di quattro figli. E proprio per l’amore dei piccoli di casa,ha condiviso su Instagram una foto diin versione papà, mentre abbraccia i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella.

