"Albania, un'altra caz***na". Michele Santoro fuori controllo da Floris | Video (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scontro tra governo e magistratura continua ancora a ricoprire le prime pagine dei quotidiani nazionali. Dopo la decisione della sezione immigrazione del tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento dei 16 migranti in Albania, l'esecutivo è passato al contrattacco. Giorgia Meloni e il suo Cdm ha preparato un nuovo decreto in cui si elencano i 19 Paesi considerati sicuri dall'Italia. In questo modo, la palla resta in mano alla politica in accordo col principio di separazione dei poteri. A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, si è parlato ancora della querelle tra governo e magistratura. Michele Santoro, ospite della trasmissione, ha colto l'occasione per attaccare l'esecutivo sulla questione Albania. "Di fronte alla correzione di questo decreto, erano state diffuse alcune anticipazioni. Liberoquotidiano.it - "Albania, un'altra caz***na". Michele Santoro fuori controllo da Floris | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scontro tra governo e magistratura continua ancora a ricoprire le prime pagine dei quotidiani nazionali. Dopo la decisione della sezione immigrazione del tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento dei 16 migranti in, l'esecutivo è passato al contrattacco. Giorgia Meloni e il suo Cdm ha preparato un nuovo decreto in cui si elencano i 19 Paesi considerati sicuri dall'Italia. In questo modo, la palla resta in mano alla politica in accordo col principio di separazione dei poteri. A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni, si è parlato ancora della querelle tra governo e magistratura., ospite della trasmissione, ha colto l'occasione per attaccare l'esecutivo sulla questione. "Di fronte alla correzione di questo decreto, erano state diffuse alcune anticipazioni.

