Albanesi: "Bando per le mura storiche. Persa ancora una grande opportunità" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Per il secondo anno consecutivo, abbiamo perso un’importante opportunità, visto che l’amministrazione comunale non ha partecipato al Bando regionale per il recupero e valorizzazione delle mura storiche". E’ la riflessione della capogruppo di minoranza consiliare Annamaria Albanesi, che contesta la scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Meri Marziali, di non aderire allo specifico Bando. "Eppure – prosegue la capogruppo – la ‘ristrutturazione completa delle mura castellane’ era inserita nel programma elettorale della maggioranza, così come la Giunta ha inserito la ‘il progetto di recupero delle mura castellane e valorizzazione del percorso delle mura cittadine’ nel Documento unico di programmazione semplificato 2024/26". La minoranza consiliare, ribadisce la sua contrarietà alla scelta politica della maggioranza. Ilrestodelcarlino.it - Albanesi: "Bando per le mura storiche. Persa ancora una grande opportunità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Per il secondo anno consecutivo, abbiamo perso un’importante, visto che l’amministrazione comunale non ha partecipato alregionale per il recupero e valorizzazione delle". E’ la riflessione della capogruppo di minoranza consiliare Annamaria, che contesta la scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Meri Marziali, di non aderire allo specifico. "Eppure – prosegue la capogruppo – la ‘ristrutturazione completa dellecastellane’ era inserita nel programma elettorale della maggioranza, così come la Giunta ha inserito la ‘il progetto di recupero dellecastellane e valorizzazione del percorso dellecittadine’ nel Documento unico di programmazione semplificato 2024/26". La minoranza consiliare, ribadisce la sua contrarietà alla scelta politica della maggioranza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Murate Art District - ecco il bando per artisti e giovani talenti - "Un'iniziativa che ha già avuto successo in passato e verrà riproposta all'interno dell'ex-carcere - sottolinea il neoassessore alla cultura Giovanni Bettarini - Ma anche la conferma per MAD - Murate Arti District della sua vocazione di hub e incubatore di artisti visivi, performativi e sound designer di altissimo livello". (Lanazione.it)

Murate Art District - al via il bando per le residenze d’artista - it. murateartdistrict. 000 artisti provenienti da tutto il mondo, considera le residenze uno degli elementi di spicco della direzione artistica di Valentina Gensini. Questo bando rientra nel Progetto Regenerating Territories e beneficia del sostegno fondamentale della Fondazione CR Firenze, che promuove la cultura contemporanea in città e nel territorio, e della Regione Toscana attraverso il ... (Ildenaro.it)