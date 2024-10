Ilrestodelcarlino.it - Abusi su paziente disabile. Chiesta perizia sulla donna

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Verrà sentita in sede di incidente probatorio in quanto soggetto vulnerabile le 33enne di Fano ospite di un centro di riabilitazione privato accreditato fino al 2023 di Bellaria perché affetta da un disturbo del movimento, che sarebbe stata violentata dal medico 67enne che lavorava nella struttura. È questa la riavanzata dal pubblico ministero Davide Ercolani e a cui nei giorni scorsi si è aggiunta la domanda – da parte di Massimiliano Orrù, avvocato che assiste il professionista indagato – di unavittima che consenta alla difesa del medico di nominare un proprio consulente per esaminare la capacità di intendere e volere della 33enne.