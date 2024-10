Abusi sessuali a 16 anni, Bianca Gascoigne fa tremare Londra: "La mia testa tra le sue cosce", accusa clamorosa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continuano le rivelazioni sul caso di Mohammed Al-Fayed, l'ex proprietario dei grandi magazzini londinesi Harrods accusato di decine di stupri e aggressioni sessuali ma mai perseguito. Dopo l'ex calciatrice del Fulham Ronnie Gibbons, che la scorsa settimana aveva accusato Al-Fayed di aggressioni sessuali avvenute nei primi anni 2000, si è aggiunta una nuova vittima a una lista che continua a crescere. Bianca Gascoigne, figlia dell'ex calciatore di Tottenham, Lazio, Rangers Glasgow e Nazionale inglese Paul Gascoigne, ha dichiarato a Sky News di essere stata aggredita sessualmente dall'uomo d'affari egiziano, morto l'anno scorso, quando aveva 16 anni e lavorava da Harrods. Liberoquotidiano.it - Abusi sessuali a 16 anni, Bianca Gascoigne fa tremare Londra: "La mia testa tra le sue cosce", accusa clamorosa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continuano le rivelazioni sul caso di Mohammed Al-Fayed, l'ex proprietario dei grandi magazzini londinesi Harrodsto di decine di stupri e aggressionima mai perseguito. Dopo l'ex calciatrice del Fulham Ronnie Gibbons, che la scorsa settimana avevato Al-Fayed di aggressioniavvenute nei primi2000, si è aggiunta una nuova vittima a una lista che continua a crescere., figlia dell'ex calciatore di Tottenham, Lazio, Rangers Glasgow e Nazionale inglese Paul, ha dichiarato a Sky News di essere stata aggredita sessualmente dall'uomo d'affari egiziano, morto l'anno scorso, quando aveva 16e lavorava da Harrods.

