A Novara torna il concerto "Alessia & Friends" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Casa Alessia Odv, con il patrocinio del Comune di Novara, presenta il 20° concerto "Alessia & Friends", un evento musicale imperdibile.L'appuntamento è mercoledì 13 novembre, alle 21, al Teatro Coccia di Novara. Sul palco, la musica dal vivo con la band diretta dal Maestro Walter Calafiore Novaratoday.it - A Novara torna il concerto "Alessia & Friends" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CasaOdv, con il patrocinio del Comune di, presenta il 20°", un evento musicale imperdibile.L'appuntamento è mercoledì 13 novembre, alle 21, al Teatro Coccia di. Sul palco, la musica dal vivo con la band diretta dal Maestro Walter Calafiore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vittorio Maggioli si aggiudica il Premio pianistico Martucci - Vittorio Maggioli si aggiudica il Premio pianistico Giuseppe Martucci, fondato nel 2015 dal Maestro Folco Perrino, è come sempre promosso dall’associazione “Amici della Musica Vittorio Cocito” con lo ... (lavocedinovara.com)

Musica e tradizione: un concerto memorabile per il restauro dello storico Organo - Il 19 ottobre 2024, la Parrocchia di S. Maria Assunta ha ospitato un evento straordinario: il concerto per celebrare il restauro dello storico organo, tra note, emozioni e un profondo messaggio di com ... (giornalelavoce.it)

Magenta, le stagioni teatrali e musicali del Lirico in dettaglio - Il Sindaco: “Due grandi stagioni, un cartellone di alto livello, grazie alla sinergia consolidata con due realtà culturali del nostro territorio, Totem e Teatro dei Navigli, instancabili promotori di ... (ticinonotizie.it)