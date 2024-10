A 76 anni 10 lauree La storia di Michele Carmosino | ingegnere avvocato e medico

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei suoi 76di vitaè stato molte cose:. Professioni che ha raggiunto grazie alla sua dedizione e al suo impegno negli studi che proseguono anche ora che è in procinto di arrivare alla sua decima laurea, come scrive Repubblica. Nove titoli alla Sapienza di Roma. La prima laurea e il ritorno tra i banchi Nel ’72 il primo traguardo accademico: si laurea in Ingegneria. Neglisposa Paola e ha due figlie. Ma nel ’96 decide di tornare tra i banchi dell’università per studiare. Cosa? Giurisprudenza. «Lavoravo comealla Sip. Superato l’esame di stato, ho iniziato a esercitare anche come. Ma siccome non sentivo appagata la mia curiosità, ho continuato a studiare», spiega nell’intervista.