200% Lupo di Alexs Stadermann | clip esclusiva

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tornano le avventure del giovane “barboncino mannaro” Freddy Lupin: ‘Lupo‘ di Alexsarriva al cinema dal 24 ottobre con Notorious Pictures. Atteso sequel del suo precedente 100% Lupo (2020),espande l’universo narrativo di Freddy Lupin e offre un’esperienza visiva ancor più entusiasmante, arricchendosi di nuovi elementi fantastici e di un’ambientazione fatta di paesaggi magici e misteriosi, abitati da creature uniche. «Credo che ogni persona possa rispecchiarsi nella storia di un barboncino in un mondo di lupi. – spiega Alexs– Tutti noi, almeno una volta, abbiamo vissuto la sensazione di “non appartenere a qualcosa” o di essere “l’elemento estraneo”. Ed è il modo in cui affrontiamo queste situazioni e poi come riusciamo a superarle a definirci.